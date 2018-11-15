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"2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyum, "Kanıta Dayalı Politikalar ve Yaklaşımlar", "Bağımlılıkla İlgili İşgücünün Eğitimi" ve "Halk Sağlığı Uygulamaları" temalarını ele alacak - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: - "Sempozyum kapsamında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örneklerinin tartışılarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeşilay açıklamasına göre, WOW Istanbul Hotel & Convention Centre'da yapılacak sempozyum, "Kanıta Dayalı Politikalar ve Yaklaşımlar", "Bağımlılıkla İlgili İşgücünün Eğitimi" ve "Halk Sağlığı Uygulamaları" temalarıyla düzenlenecek.

Sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Bilimsel olarak hazırlanan program, uyuşturucu verileriyle ilgili konuların yanı sıra kullanımın önlenmesi ve kullanıcıya müdahale edilmesi gibi geniş bir alanı kapsayacak.

Uyuşturucu politikaları ve halk sağlığı uygulamalarının kanıta dayalı olarak geliştirilmesine destek olma amacıyla ilgili fikirlerin ve uygulamaların paylaşılacağı sempozyum, sivil toplum ve akademik kurum temsilcileriyle karar vericilerin konuşmacı ve dinleyici olarak bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor.

- Sempozyumda uyuşturucu politikaları ele alınacak

Etkinliğin birinci gününde, uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumların tanımlanarak uyuşturucu sorununun boyutlarının ortaya konması hedefleniyor. Sonrasında ise uyuşturucu kullanımı verilerinin ve kanıt değerlerinin tartışılacağı oturumlarla uyuşturucuyla mücadelede farklı yaklaşımlara temel oluşturan kullanımın psikolojik, sosyolojik ve manevi boyutları ele alınacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucuyla mücadeledeki rollerinin tartışılması ve uyuşturucu kullanımının farklı toplum kesimleri üzerinde etkisinin değerlendirilmesi planlanıyor. Uyuşturucu ile mücadelede iş gücünün eğitimi konusunda, bağımlılık danışmanlığı, ulusal mesleki yeterlilik örneği ve üniversitelerde bağımlılıkla ilgili eğitim merkezi kurulmasının neden gerekli olduğu tartışılırken, uyuşturucuyla mücadelede farklı yaklaşım ve girişimlerin iyileştirilmesi ayrı oturumlarda ele alınacak.

Program, medyanın madde kullanımıyla mücadeledeki rolünün konuşulacağı panelin ardından sona erecek.

Ayrıca, sempozyumda İtalyan fotoğrafçı Valerio Bispuri'nin "İnsanlık Namına" konseptiyle gerçekleştireceği "Saklı Hikayeler" sergisinde madde bağımlılığı sanatsal bir bakış açısıyla ele alınacak.

- "Mücadelemizi bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, uyuşturucu kullanımının dünyanın önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü ve küresel hastalık yüküne katkıda bulunduğunun kabul edildiğini ifade etti.

Uluslararası kurumlar tarafından rapor edilen rakamlara da değinen Öztürk, 2015 yılında 450 bin kişinin uyuşturucu madde kullanımından hayatını kaybettiğini, 2016 yılında ise dünya genelinde 15-64 yaş grubu 275 milyon kişinin en az bir kez uyuşturucu madde kullanmış olduğunu belirtti.

Öztürk, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) raporlarına da işaret ederek, Avrupa'da uyuşturucu kullanımının geçmişe oranla geniş bir madde dizisini kapsadığını ve kullanıcıları arasında çoklu uyuşturucu tüketiminin yaygın olduğunun belirtildiğini aktardı.

Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana Türkiye'de ve 36 ülkede uyuşturucu, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle yapıyoruz ve bu doğrultuda her yıl uluslararası kongrelere imza atıyoruz. Bu yıl da Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nun ikincisini düzenliyoruz. Sempozyum kapsamında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örneklerinin tartışılarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını hedefliyoruz. Sempozyumun birincil önleme, tedavi, rehabilitasyon modelleri ve yöntemleri ana temasıyla yeni arayışların ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesi için ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir fırsat sağlayacağına inanıyoruz."

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