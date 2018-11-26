İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, madde bağımlılığı ile mücadelenin, düz bir zeminde tek boyutlu uğraşlarla üstesinden gelinecek bir durum olmadığını belirterek, "Madde bağımlılığına zemin hazırlayan sosyokültürel ortamın yok edilmesi, mücadelenin ön şartıdır. Bu, kamunun gücü, kararlılığı ve sivil toplumun katılımı ve hareketiyle yapılması gereken topyekün bir mücadeledir. Yani bir seferberlik gerektirmektedir." dedi. Koca, Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, madde bağımlılığının, coğrafi konumu itibarıyla 3 kıtanın arasında yer aldığını, jeopolitik özellikleri itibarıyla da sosyal ve siyasal dengelerine müdahale etmek isteyen çok sayıda gücün muhatabı olan Türkiye için çok ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Mücadelenin zorlaşmasına yol açan unsurlardan birinin, hızlı kalkınma ve şehirleşmenin doğurduğu psikolojik yalnızlaşmanın olduğunu belirten Koca, "Nüfus hareketlerinin fazlalığı, buna bağlı sosyokültürel değişim süreçlerine uyumsuzluk gibi iç sorunlar yanında, dünyadaki terör finansmanını sağlayan ana kaynaklardan birinin uyuşturucu ticareti olması da mücadelenin zorlaşmasına yol açan ana unsurlardandır." diye konuştu.

- "İnternet bağımlılığı ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir sorundur" Bakan Koca, madde bağımlılığı ile mücadelenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Madde bağımlılığı ile mücadele, düz bir zeminde tek boyutlu uğraşlarla üstesinden gelinecek bir durum değildir. Madde bağımlılığına zemin hazırlayan sosyokültürel ortamın yok edilmesi, mücadelenin ön şartıdır. Bu, kamunun gücü, kararlılığı ve sivil toplumun katılımı ve hareketiyle yapılması gereken topyekün bir mücadeledir. Yani bir seferberlik gerektirmektedir. Aynı şekilde daha kompleks bir bağımlılık türü olan internet bağımlılığı ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir sorundur. Nitekim bu bağımlılığın enstrümanlarının çok önemli bir kısmını yasayla engellemek de mümkün değildir, çünkü aynı enstrümanlar masum ve yararlı amaçlar için de kullanılmaktadır. Bu bağımlılıkla mücadele etmenin daha hassas yöntemlerini de arayıp bulmalı, uygulamaya koymalıyız." Tüm bağımlılıklarla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının desteğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Koca, Yeşilay'ın bu konuda Türkiye'ye önemli katkı sağlayan müstesna bir sivil toplum kuruluşu olduğunun, yeterince kamu desteğinin bulunmadığı günlerde bile, tek başına da olsa bu mücadeledeki azmi ve kararlılığından taviz vermediğinin altını çizdi.

- "Sigara paketlerinin düz, tek tip hale getirilmesi sağlanacak" Koca, Sağlık Bakanlığı olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine sürekli vurgu yaptıklarına değinerek, "Bu itibarla madde bağımlılığı ile mücadelede önceliğimizin, her türlü zararlı madde ile tanışmanın engellenmesi olduğunu belirtmek isterim. Bu kapsamda paydaşımız olan tüm devlet kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içinde mücadele ediyoruz." dedi. Alo 191 Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Hattı ile uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ve bağımlı yakınlarına 7 gün 24 saat kesintisiz destek olunduğunu belirten Koca, şöyle konuştu: "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızda elde ettiğimiz başarıya, bu alandaki başarı hikayelerimizi de eklemenin gayreti içindeyiz. Söz sigaraya gelmişken, kısa zaman önce TBMM'de kabul edilen kanuni düzenlemeden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu düzenleme ile sigara paketlerinin düz, tek tip hale getirilmesi ve sigarayı tanıtan yazının paketin sadece sınırlı bir alanında yer alması sağlanacaktır. Sinema, internet, sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünlerinin görüntülenmesi yasaklandığı gibi sağlık, eğitim-öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde de tütün ürünleri satışı artık yapılamayacaktır. Bu sayede gençlerimizin sigara ile tanışmalarının önüne bir engel daha koymuş olmayı umuyoruz."

- "Türkiye, uyuşturucu belası ile mücadelede oldukça iyi bir konumdadır" "Bugüne değin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve teşviki sayesinde tütünle mücadelede önemli bir yol almayı başarmış durumdayız." diyen Koca, son günlerde başlattıkları çapraz denetimlerle bu mücadeleyi artırarak sürdüreceklerini vurguladı. Yeni kabul edilen kanuni düzenleme uygulamaya geçtiğinde daha etkili neticeler elde edileceğini ifade eden Koca, "Türkiye, hızla modernleşme ve kalkınma gibi sosyal hayatı etkileyen değişimlerin yanında, kökleri dış ülkelere dayanan oluşumların vermeye çalıştıkları zararlara rağmen, uyuşturucu belası ile mücadelede oldukça iyi bir konumdadır. En önemli savunma noktamız ise inanç ve geleneklerimizden köklerini alan aile yapımızdır." diye konuştu. Koca, Türkiye'nin madde bağımlılığı açısından istatistik verilerine göre dünyanın çok büyük kısmından daha iyi durumda olduğunu kaydederek, ancak yine de uyuşturucu kullanımında Türkiye'de artış olduğunu dile getirdi. Kadim aile kültürü ve dini anlayışın, uyuşturucu kullanımı konusunda Türkiye'yi bir kalkan gibi korumada çok önemli bir rol üstlendiğini bildiklerini ifade eden Koca, sözlerini şöyle tamamladı: