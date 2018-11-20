"2. Uluslararası Yemen İnsani Yardım Konferansı"

Yemen'in tarihi boyunca krizlere sahne olduğunu belirten Ziyad, ''Yemen her zaman krizlerden çekmiştir. Bu nedenle Yemen bizim için her zaman önemli olmuştur. Arapların aslının olduğu yerdir. Şu anda Yemen acı çekiyor. Bu konferansı düzenlemek için Türkiye'deyiz. Türkiye, özgürlük, adalet ve insanlık ülkesi. Türkiye, mülteci durumuna düşen tüm mazlumlara kapılarını açan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'ye, Cumhurbaşkanına ve Türk halkına teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Uluslararası Yemen Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği (YARD) ile Arap Derneği'nin organize ettiği konferansa, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası Kalkındırma Derneği, Türk Kızılay, Şam Yetimler Derneği, Yetimler Gelişim Kuruluşu ve El Najat Yardım Derneği de destek verdi.

Yasin Aktay'ın teşvikiyle düzenlenen konferansa 180 STK'nın katıldığı bilgisini paylaşan Ziyad, şöyle devam etti:

"Tüm bu yardım kuruluşları, Yemen sorununu konuşmak, çözüm yolları aramak ve Yemen'e yapılacak acil yardımları toplamak üzere bir araya geldi. Hepsi burada tek bir hedef, yani Yemen için bulunuyor. Allah'tan bu konferansın başarı ile tamamlanmasını diliyoruz. Umudum o ki, buradan mesajımızı tüm dünyaya aktarabiliriz. Herkes Yemen için elinden geleni yapmalıdır. Bu parayla olur, medya aracılığıyla olur. Böylece sesimizi dünyaya duyurarak uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen dramına çekebiliriz.''

- "Açı besle ızdırabını gider''

Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise konferans kapsamında STK'lar aracılığı ile "Yemen'e 1 milyon yardım" kampanyasının başlatıldığını söyledi.

Kampanyanın, "Açı besle ızdırabını gider'' sloganıyla düzenlendiğini belirten Turan, ''Yemen nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının yaşam koşulları her geçen gün felaket boyutlarına varıyor. Açlık, salgın hastalıklar, yeteriz temiz suyun olmayışı gibi temel yaşam gereksinimlerinden yoksun olan Yemen'e katkı sağlamak amacıyla bu konferansı düzenledik. Bu konferans sonrasında yapılacak çalışmalarla, Yemen'de açlık ve diğer nedenlerden dolayı hayatını sürdüremeyen çocuklara, insanlara katkı sağlamayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.