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2 uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

2 uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda A.D. (33), N.A. (38), S.C.T. (26) ve M.G. (38) yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının üst ve ev aramalarında 5 parça halinde 35 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 ecstasy hap, 9,70 gram bonzai ve av tüfeği ele geçirildi. 4 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilecek.

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