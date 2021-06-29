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  4. 2 ve 4 yıllık sağlık üniversitelerinin başarı sıralamaları! İstanbul, Ankara ve İzmir üniversitelerinin taban puanları...

2 ve 4 yıllık sağlık üniversitelerinin başarı sıralamaları! İstanbul, Ankara ve İzmir üniversitelerinin taban puanları...

29.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2021 sınavı 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenmişti. YKS 2021 sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday sınav sonucunu beklerken üniversite puanlarını da araştırmaya başladı. Özellikle sağlık üniversiteleri ve sağlık bilimleriyle ilgili bölümlerin puanları da merak ediliyor. Peki 2 ve 4 yıllık sağlık üniversitelerinin başarı sıralamaları nasıl? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir üniversitelerinin taban puanları...

2 ve 4 yıllık sağlık üniversitelerinin başarı sıralamaları! İstanbul, Ankara ve İzmir üniversitelerinin taban puanları...

Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS 2021 sınavı 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. YKS 2021 sınavı sonrası üniversite puanlarını da araştırmaya başlandı. Özellikle sağlık üniversiteleri ve sağlık bilimleriyle ilgili bölümlerin puanları da araştırılıyor. Peki 2 ve 4 yıllık sağlık üniversitelerinin başarı sıralamaları nasıl?

2 VE 4 YILLIK SAĞLIK BİLİMLERİYLE İLGİLİ BÖLÜMLER VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS 2021 sınavının 3 oturumu da geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası öğrenciler üniversite puan ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan bölümlerden biri de sağlık bilimleri bölümleri oldu. İşte 2 ve 4 yıllık o sağlık bölümlerinden bazılarının taban,tavan puanları ve başarı sıralamaları...

2 YILLIK SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI

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4 YILLIK SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI

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Ankara İstanbul İzmir
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