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2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi.

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak’ta meydana geldi. Annesi Sevgül Çetin (30) mutfakta olduğu sırada pencereden sarkan 2 yaşındaki Ali Çetin, 6 katlı apartmanın 5’inci katından beton zemine düştü. Çocuğu yerde yatarken görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sevgül-Sunalp çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Ali Çetin’in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun düştüğü alanda yaptığı çalışmanın ardından binadan ayrıldı. Cumhuriyet Savcılığı, Ali Çetin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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