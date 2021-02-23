HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 2 yaşındaki bebeği cezalandırmak için 'haşladılar'

2 yaşındaki bebeği cezalandırmak için 'haşladılar'

23.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2 yaşındaki bebeği cezalandırmak için 'haşladılar'

2017 yılında yaşanan bir olayın bugünlerde ortaya çıkan detayları kan dondurdu. 2 yaşındaki bebeğin altını pislettiği için ailesi tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Küçük Maddilyn-Rose Ava Stokes 25 Mayıs 2017'de Avustralya'da hayatını kaybetmişti.

Bebeğin karnı, sırtı ve dizlerinde ağır yanıklar vardı.

Davada karar belli oldu ve mahkeme anne ve baba Shane David Stokes ve Nicole Betty Moore'u işkence ve adam öldürmeden suçlu buldu.

Babanın küçük çocuğu küvette kaynar suya tutarak vücudunda ağır yanıklara sebebyet verdiği ve bebeğin bu yüzden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Küçük bebek sağlık ekipleri tarafından olaydan 5 gün sonra evinde bilincini kaybetmiş halde bulundu.

Bebeğin çektiği acıya dayanamadığı için kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
O anları görenler şaşkına döndüO anları görenler şaşkına döndü
Kureyş suresinin anlamı ve faziletleriKureyş suresinin anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Kadıköy'de korkutan olay! Sosyal medyada video paylaşmak için canını hiçe saydı

Korkutan olay! Sosyal medya için canını hiçe saydı

Kasası aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

O anları görenler şaşkına döndü

Peş peşe gelen uyarıların ardından 'Pes' dedirten görüntüler

Bu kadarına da pes! Uyarıları umursamadı

Nostradamus’un kehanetleri gündem oldu

Nostradamus’un kehanetleri korkuttu: Geliyorlar!

Rusya'da şimdi de yeşil köpekler görüldü!

Şimdi de yeşil köpekler görüldü!

İki erkeğin öpüştüğü reklama tepki yağdı!

İki erkeğin öpüştüğü reklama tepki yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.