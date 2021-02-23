2 yaşındaki bebeği cezalandırmak için 'haşladılar'

Küçük Maddilyn-Rose Ava Stokes 25 Mayıs 2017'de Avustralya'da hayatını kaybetmişti.

Bebeğin karnı, sırtı ve dizlerinde ağır yanıklar vardı.

Davada karar belli oldu ve mahkeme anne ve baba Shane David Stokes ve Nicole Betty Moore'u işkence ve adam öldürmeden suçlu buldu.

Babanın küçük çocuğu küvette kaynar suya tutarak vücudunda ağır yanıklara sebebyet verdiği ve bebeğin bu yüzden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Küçük bebek sağlık ekipleri tarafından olaydan 5 gün sonra evinde bilincini kaybetmiş halde bulundu.

Bebeğin çektiği acıya dayanamadığı için kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

