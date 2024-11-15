KATİL ANNE! 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koydu... Yunus Emre'nin korkunç sonu herkesi ağlattı

Katil annenin yaptıkları Türkiye'nin kanını dondurdu... Yeşil yeşil kusmaya başlayan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek bebek, kimyasal zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Annesi, bebeğine ne olduğunu bilmediğini iddia etse de gerçek sonradan ortaya çıktı. 14 Kasım'a kadar yaşam mücadelesi veren Yunus Emre bebek hayatını kaybetti.

BİBERONUNA TİNER KATMIŞ

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik olayı şu sözlerle aktardı:

"Öncelikle 2 yaşındaki bu bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi. 23 yaşındaki annesi bunalıma girdiği için bir parkta biberona tiner katarak ardından bu biberonu 2 yaşındaki bebeğine içiriyor. Bebek fenalaştıktan sonra Fatih ilçesinde bulunan bir hastaneye götürülüyor ve o hastanede tedavisine başlanıyor. "

ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU

Bu olayın ardından 23 yaşındaki anne sorguya alındı ve sorgulamasında her şeyi itiraf etti:

“Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi ve kendisine kimse sahip çıkmadı bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim bu nedenle çocuğun biberonuna tiner kattım ve içirdim”

ANNE TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti'nin başlattığı soruşturma anne ve baba gözaltına alındı. Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.