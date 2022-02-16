2 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti! OnlyFans modeli anne: Artık yaşamak istemiyorum

OnlyFans modeli Wiyada Pontawee takma adı 'Soda' olan kadın, iki yaşındaki oğlunun havuzda boğulduğu sırada fotoğraf çekimi yapıyordu. Sevgililer Günü nedeniyle ev partisine katılan diğer kişiler ve baba olay yerine koşarak geldi ancak her şey için çok geçti. Çocuğun boğulduğunu görünce hemen havuza atlayan baba, ''Onu hastanede kayebettik'' açıklamasında bulundu.

''ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM''

Olay sonrası açıklama yapan anne, ''Artık yaşamak istemiyorum'' derken, baba

"Olay olduğunda çalışıyordum. Sonra sudan gelen sesi duydum ve oğlumu havuzda gördüm. Boğuluyormuş, kurtarmak için hemen atladım ama iş işten geçmişti. Onu kurtaramadım" dedi.

Wiyada, OnlyFans ve diğer yetişkinlere yönelik web siteleri için düzenli olarak müstehcen resimlerde poz veriyor ve yaptığı içerik ile para kazanıyor.



