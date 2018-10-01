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2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Adana'da 2 yaşındaki Elanur Tarhan sokakta oynarken kamyonet altında kalarak can verdi. Olay mahalleliyi ayağa kaldırdı. Minik kızı ezen Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher (23), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı. Polisin 240 kilometre güzergah arasında kamera kayıtlarını incelerek yakaladığı zanlılardan Harba sorgusunda, "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem dururdum" dedi.

Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül günü, öğle saatlerinde Suriyeli Amır Harba yönetimindeki 31 MA 3211 plakalı kamyonet, sokakta oynayan Elanur Tarhan'a çarptı. Yanındaki Abdulmelik El Cevher ile birlikte plastik sandalye satan Amır Harba, kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı. Minik Elanur ölürken, aile sinir krizleri geçirdi.

240 KİLOMETRE İZLEDİLER

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde sokaktan geçen 100'den fazla aracı inceleyen ekipler, Elenur'a çarpan kamyoneti tespit etti. Polis, kamyoneti yine güvenlik kameralarında adım adım takip etti. 75'ten fazla kamera görüntüsünü izleyen ekipler, kamyonetin il dışına çıktığını ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Reyhanlı'ya giderek şüphelileri yakaladı.

'TAŞ SANDIM BİLSEM DURURDUM'

Adana'ya getirilen şoför Amır Harba sorgusunda, "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum" dedi.

İşlemlerinin ardından Amır Harba ve Abdulmelik El Cevher mahkemeye sevk edildi. DHA


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Anahtar Kelimeler:
hatay reyhanlı adana Kaza elanur tarhan Amır Harba Suriyeli

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