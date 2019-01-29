2 yaşındaki çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti

Bingöl’de ateşi yükselen 2 yaşındaki çocuk, UMKE ekiplerinin paletli ambulansla 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.
Alınan bilgilere göre, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Fırat mezrasındaki ikamet eden Suriye uyruklu bir ailenin 2 yaşındaki çocuğu Usame Matar’ın ateşi yükseldi. Çocuğun ateşini düşüremeyen aile kar nedeniyle mezra yolu kapalı olmasından dolayı 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) devreye girdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı bölgede ekipler paletli ambulans ile mezraya yaklaşık 3 saat ulaştı.
Küçük çocuk evde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Genç İlçe Devlet Hastanesi’ne nakil edilerek tedavi altına alındı.
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