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2 yaşındaki çocuk 1,5 aydır öksürük nöbeti geçiriyordu! Sebebi akciğerindeki fındık çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.12.2024 11:42
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Mert ailesinin 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman'ın üst üste fındık yediği sırada öksürmeye başlamış ve ufak bir boğulma tehlikesi geçirmiş. Olayın ardından aile küçük çocuklarında hırıltı ve öksürük olduğunu fark edince soluğu hemen hastanede aldı. Hastanede film çekilen çocuğa iğne, ilaç, hava verildi ancak bir türlü geçmek bilmedi. 1,5 aydır geçirdiği öksürük nöbetlerinin sebebinin çok geçmeden akciğerine kaçan fındık olduğu anlaşıldı.

2 yaşındaki çocuk 1,5 aydır öksürük nöbeti geçiriyordu! Sebebi akciğerindeki fındık çıktı

Fındığı çıkaran Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır, “Balgamı, öksürüğü geçmeyen bir çocuktu, durumu açıklayacak bir enfeksiyon veya diğer alerjik bulgulara rastlamamıştık. Filmde kesinlikle bir bulgusu yok. Yabancı cisimler akciğerlerde kalmaya devam ettiği müddetçe ilerleyen aylar ve yıllarda bazen akciğerin tamamını çıkarmak zorunda kaldığımız vakalar olabiliyor. Fındık parçasını geri verdik, mümkünse 5 yaş altına büyük ve sert kuruyemişleri vermemek böyle bir durum yaşandığında ilk anda Heimlich Manevrasını yapmak lazım” dedi.

Bahçelievler'de yaşayan 4 çocuklu Mert ailesinin ikizlerinden biri olan Abdurrahman 3 Ekim günü iddiaya göre, kardeşlerinin mutfakta bıraktığı fındıktan bir anda avuçlayarak yemeye çalıştı, adeta boğulma tehlikesi atlattı. Ağzındakilerin çıkarılmasıyla 2 yaşındaki minik rahatlasa da baba Ahmet Mert, akşam eve geldiğinde oğlunda hırıltı ve öksürük hissetti, gündüz yaşananları da duyunca hastaneye götürerek durumu anlattı.

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Edinilen bilgiye göre yapılan muayene ve filmlerde herhangi bir probleme rastlanmayınca aile yeniden evine geldi ancak oğullarının problemleri geçmedi. Baba Mert, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır'a ulaştı. Tahlil ve filmler yenilendi ancak olumsuz bir durum görülmedi. Şikayetler de geçmeyince Prof. Dr. Çakır, minik Abdurrahman'a akciğer ve solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etme amacı ile uygulanan tıbbi bir işlem olan bronkoskopi yaptı. İşlemle sağ akciğerinde fındık tespit edildi, hemen olduğu noktadan çıkarıldı, aile de rahat bir nefes aldı. Kısa süre içinde çocuktaki şikayetler de son bulurken Prof. Dr. Çakır, yabancı cisim kaçmaları ve sonrasında ilk yardım süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

“FINDIK, FISTIK GİBİ MADDELER AKCİĞER FİLMLERİNDE NET OLARAK KENDİLERİNİ GÖSTERMEZLER”

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Hırıltı, öksürük gibi şikayetlerin uzun süredir küçük çocuğu etkilediğini aktaran Prof. Dr. Erkan Çakır, “Yaklaşık 1,5 aydır devam eden daha öncesinde bir takım hava, antibiyotik tedavileriyle iyileşmeyen bir süreci vardı. Birkaç hekim başvuruları olmuş. Hırıltıları, balgamı öksürüğü geçmeyen bir çocuktu, bu şikayetlerle başvurmuşlardı. Yaptığımız testlerde de bu hırıltı ve hışıltıları açıklayacak yeterince bir enfeksiyon bulgusu veya diğer alerjik bulgulara rastlamamıştık.

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Aileyle yaptığımız görüşmeler ve dikkatli bir hikaye alma neticesinde 1,5 ay önce çocuğun bir fındık yeme sonrasında öksürüklerinin ve bir morarma gibi, devamında hırıltıyla giden şikayetlerinin olduğunu öğrenmiştik, bu şekilde yola çıktık. Çocuk fındık yerken boğulma gibi bir his, arkasından devam edegelen bir öksürük, hırıltıları olmuş. Ailenin bunu bu kadar net beyan etmesi oldukça önemli. Yabancı cisimler metalik karakterdeyse akciğer grafilerinde kendilerini gösterebiliyorlar, fındık, fıstık, çekirdek, badem gibi organik dediğimiz maddeler maalesef akciğer filmlerinde net olarak kendisini göstermezler.

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Dolaylı olarak birtakım şeyler görebiliyoruz. Örneğin; kaçan yabancı cisim çok büyükse bir akciğeri tamamen tıkayabilir ve sönmesine sebep olabilir. Bronkoskopla yabancı cisim bir bütün halinde çıkartılmaya çalışılıyor. Yabancı cisimler akciğerlerde kalmaya devam ettiği müddetçe akciğerde enfeksiyon yapmaya devam ediyorlar. İlerleyen aylar ve yıllarda maalesef akciğer hasarına sebep olabiliyor, bazen akciğerin tamamını veya bir parçasını ameliyatla çıkarmak zorunda kaldığımız vakalar olabiliyor” şeklinde konuştu.

“FINDIK PARÇASINI GERİ VERDİK”

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Yabancı bir cisim yutulması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Çakır, ailelere önemli uyarılarda bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yabancı cisim akciğerlere kaçtığı zaman mümkün olan en kısa süre içerisinde bu çocuğun bronkoskopla akciğerlerinde cisim olup olmadığının tespit edilmesi ve çıkartılması gerekiyor. Formlarımızda zaten var, aile belirtmese bile mutlaka soruyoruz, bu hikayeyi almak çok çok önemlidir. Aile ile güzel bir iş birliği ile çocuğun işlemini geçekleştirdik. Aile de son derece memnun oldu, kendilerine fındık parçasını geri verdik. Akciğer grafisinde gerçekten hekimlerin çok dikkatini çekecek bir sönme veya şişme olayı olmamış. Filmde kesinlikle hiçbir şekilde bir bulgusu yok, fındığın kendisi zaten filmde belli olmuyor. Klinik hikayeden yola çıkarak tespit ettiğimiz bir olguydu. Çocuklar öksürüyorken özellikle kış aylarında veya ağlama durumlarındayken, yürür, koşar pozisyonlardayken de hiçbir şekilde beslememek gerekiyor. Mümkünse 5 yaş altına büyük ve sert parçaları içeren kuruyemişleri vermemek gerekiyor. Yabancı cisim akciğerlerimize kaçtığımızda çocukta bazen hiç nefes alamama olabilir, morarabilir. Çocuğun yaşında uygun bir şekilde Heimlich Manevraları dediğimiz o ilk manevraları yapmak lazım fakat bu ilk manevralar ilk dakikalar içerisinde yapılması gereken manevralardır. Olayın üstünden dakikalar geçtikten ve çocuk sakinleştikten sonra kesinlikle bunları yapmıyoruz"

“FİLMLERDE GÖZÜKMEYİNCE BİR ŞEY YOK DİYE RAHATLADIK AMA FINDIK ÇIKTI”

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Oğlunun yaşadıklarını anlatan baba Ahmet Mert, “Kardeşleri var, mutfakta fındığı yemişler, muhtemelen masanın üzerinde bırakmışlar. Görünce gidip ağzına doldurmuş, çocuk da bir tane yemez ki 3-5 tane ağzına atıyor. Hanım görmüş, ağzından çıkartmaya çalışırken öksürme başlamış. Bir küçük boğulma tehlikesi geçirdi, akşam eve geldiğimde hırıltı ve öksürük fark ettim. Film çekildi, iğne, ilaç vs. hava verildi. Filmlerde bir şey gözükmedi, gözükmeyince biz de çocuk da bir şey yok diye rahatladık ama hırıltı, öksürük şikayetleri biraz daha devam etti. Araştırdık, Erkan hocamız ile tanıştık. Allah yüzümüze güldü, hocalarımızın da dikkatinden kaçmadı, çocuk rahatladı, hırıltı, öksürük şikayetleri bir anda azaldı. Geceleri çok öksürüyordu, o şikayet gitti. İştahı yerine geldi, canlandı. O kadar dikkat etmemize rağmen fındık, fıstık gibi şeyleri ezerek yedirirdik. Buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Akciğere bir şey kaçma şüphesi varsa o şüphe tamamen akıldan gidene kadar takip etsinler” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Akciğer‎
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