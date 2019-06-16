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2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3’üncü kattan beton zemine çakıldı.

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3’üncü kattan beton zemine çakıldı. Düşme sonrası burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocukları evin balkonunun 3’üncü katından yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
3’üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

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