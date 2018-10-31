HABER

2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

AĞRI'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki erkek çocuğu, 112 Acil ekibi kurtardı.

2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki erkek çocuğu, 112 Acil ekibi kurtardı.
Kent merkezinde yaşayan ailenin erkek çocuğu, evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı. Adı öğrenilemeyen çocuk, tencerenin içine girip oturdu. Ancak, çocuk, beline kadar oturduğu tencereye sıkıştı. Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğun yanına giden anne ve babası, oğullarını tencereden çıkaramayınca 112 Acil Servis ve itafiye ekiplerinden yardım talep etti. Kısa sürede eve gelen 112 Acil ekibi, düdüklü tencereye sıkışan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakikalık mücadelenin ardından çocuğu tencereden çıkardı.
Olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan çocuk, ayakları uyuştuğu için bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile, çocuklarını tencereden çıkaran ekibe teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

İşte Türkiye'nin çıplaklar plajıİşte Türkiye'nin çıplaklar plajı
Arkadaşının takılarını çaldı, Instagram'da paylaşım yapınca yakalandıArkadaşının takılarını çaldı, Instagram'da paylaşım yapınca yakalandı
Uyarı levhasına çarpan motosikletli öldüUyarı levhasına çarpan motosikletli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.