2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki erkek çocuğu, 112 Acil ekibi kurtardı.

Kent merkezinde yaşayan ailenin erkek çocuğu, evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı. Adı öğrenilemeyen çocuk, tencerenin içine girip oturdu. Ancak, çocuk, beline kadar oturduğu tencereye sıkıştı. Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğun yanına giden anne ve babası, oğullarını tencereden çıkaramayınca 112 Acil Servis ve itafiye ekiplerinden yardım talep etti. Kısa sürede eve gelen 112 Acil ekibi, düdüklü tencereye sıkışan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakikalık mücadelenin ardından çocuğu tencereden çıkardı.

Olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan çocuk, ayakları uyuştuğu için bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile, çocuklarını tencereden çıkaran ekibe teşekkür etti.

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