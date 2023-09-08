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  4. 2 yaşındaki depremzede Salih Muhammed'in kahreden sonu! Yürekleri sızlatan an kamerada: "İki dakika gözümün içine baktı, ne yapacağını bilemedi"

2 yaşındaki depremzede Salih Muhammed'in kahreden sonu! Yürekleri sızlatan an kamerada: "İki dakika gözümün içine baktı, ne yapacağını bilemedi"

08.09.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'un Sultangazi ilçesine taşınan 2 yaşındaki Salih Muhammed Kaya hayata korkunç bir şekilde veda etti. Evinin önünde kedi sevdiği sırada ara sokağa giren sürücü Salih Muhammed'i fark etmeyince üzerinden geçti. Kahreden o anlar anbean görüntülendi. Görgü tanıkları da yürekleri sızlatan olayla ilgili dikkat çekici detaylar verdi.

Depremden sonra taşındığı evinin önündeki yolda kedi seven 2 yaşındaki Salih Muhammed Kaya, üzerinden araba geçmesi sonucu hayata gözlerini yumdu. Aynı sokakta oturan bir görgü tanığı olayı "Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" sözleriyle anlattı. Sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, dün 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu. Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti.

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SALİH MUHAMMED'İ FARK ETMEDİ

Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DEPREM FELAKETİNDEN SONRA TAŞINMIŞLAR

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler. Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi.

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"İKİ DAKİKA GÖZÜMÜN İÇİNE BAKTI, SONRA GAZA BASIP GİTTİLER"

Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise, "Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu.

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GÖZALTINA ALINDI

Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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(DHA)

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