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  4. 2 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan korkunç kaza kamarada

2 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan korkunç kaza kamarada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bursa'da, yol kenarında beklerken, çöp kamyonun çarpması sonucu altında kalan Ebrar Nisa D. (2) hayatını kaybetti, annesi Filiz D. (27) ise yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, çarşamba günü, merkez Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Filiz D., kızı Ebrar Nisa D.’yi bisiklet kullanması için evlerinin yer aldığı sokağa çıkardı. Çöp kamyonunun bulundukları sokağa döneceğini fark eden Filiz D., kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekleyen sürücü, daha sonra kamyonu çalıştırdı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal Ü., anne ve kızını fark etmeyerek, çarptı. Anne- kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Ü., geri manevra yaptı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ebrar Nisa D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarının kırıldığı öğrenilen Filiz D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polis, kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A.’yı gözaltına aldı. Ünsal A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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