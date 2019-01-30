2 yaşındaki Evin, uçak ambulansla Silopi’den Kayseri’ye getirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde üç gün önce bulantı ve kusma şikayeti ile Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 2 yaşındaki Evin Yiğit; yapılan ilk müdahalenin ardından önce Batman’a ardından uçak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Şırnnak’ın Silopi ilçesinde dünyaya gelen ve bulantı kusma şikayeti olan 2 yaşındaki Evin Yiğit ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şuurunun kapalı olması sebebiyle Evin Yiğit acil olarak ambulansla Batman’da bir özel hastaneye nakledildi.

İki gün Batman’da yoğun bakımda kalan Evin Yiğit; durumunun ağırlaşması üzerine tedavisinin 3. basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi. Çevre illerde uygun yoğun bakım bulunamaması üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonu vasıtasıyla Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi edilme kararı verildi. Evin Yiğit; Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktorlu ekip gözetiminde uçak ambulansla Kayseri’ye getirildi.

Kayseri 112 ekipleri, Erkilet Havaalanından 2 yaşındaki Evin Yiğit’i özenle alarak Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakletti.

Sadece çevre illerden değil, uzak illerden de müracaat eden hastalara da hizmet vermekte olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde Evin Yiğit’in tedavisi sürüyor.

