HABER

2 yaşındaki Evin, uçak ambulansla Silopi’den Kayseri’ye getirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde üç gün önce bulantı ve kusma şikayeti ile Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 2 yaşındaki Evin Yiğit; yapılan ilk müdahalenin ardından önce Batman’a ardından uçak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi.Şırnnak’ın Silopi ilçesinde dünyaya gelen ve bulantı kusma şikayeti olan 2 yaşındaki Evin Yiğit ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde üç gün önce bulantı ve kusma şikayeti ile Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 2 yaşındaki Evin Yiğit; yapılan ilk müdahalenin ardından önce Batman’a ardından uçak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi.
Şırnnak’ın Silopi ilçesinde dünyaya gelen ve bulantı kusma şikayeti olan 2 yaşındaki Evin Yiğit ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şuurunun kapalı olması sebebiyle Evin Yiğit acil olarak ambulansla Batman’da bir özel hastaneye nakledildi.
İki gün Batman’da yoğun bakımda kalan Evin Yiğit; durumunun ağırlaşması üzerine tedavisinin 3. basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi. Çevre illerde uygun yoğun bakım bulunamaması üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonu vasıtasıyla Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi edilme kararı verildi. Evin Yiğit; Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktorlu ekip gözetiminde uçak ambulansla Kayseri’ye getirildi.
Kayseri 112 ekipleri, Erkilet Havaalanından 2 yaşındaki Evin Yiğit’i özenle alarak Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakletti.
Sadece çevre illerden değil, uzak illerden de müracaat eden hastalara da hizmet vermekte olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde Evin Yiğit’in tedavisi sürüyor.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Gürcistan’da domuz gribi sonucu yaşanan ölümlerin ardından rahatlatan haber Hopa’dan geldiGürcistan’da domuz gribi sonucu yaşanan ölümlerin ardından rahatlatan haber Hopa’dan geldi
Dengeli giyinin hastalıklardan korununDengeli giyinin hastalıklardan korunun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.