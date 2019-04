2 yaşındaki kızını bağlama ve türküyle uyutuyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCANLI halk müziği sanatçısı Ünal Fırat (46), 2 yaşındaki kızı Bade Su'yu her akşam bağlama çalıp, söylediği türkülerle uyutuyor.

Erzincan'da 1984 yılında müziğe başlayan ve 6 Türk halk müziği albümüne imza atan Ünal Fırat, şimdilerde 2 yaşındaki kızı Bade Su'yu her akşam söylediği türkülerle uyutuyor. Babasının kucağında başını bağlamasının üzerine yaslayan ve söylediği türküleri can kulağı ile dinleyen Bade Su'yun görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Ünal Fırat, kızının müzikle iç içe büyüdüğünü ve türküleri çok sevdiğini belirterek, "Kucağımda bağlama dinlemeye bayılıyor. Ben çalarken o uykuya dalıyor. Kızımı her gün bu şekilde uyutuyorum" dedi.

