HABER

2 yaşındaki kızını rehin alan baba gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G. (37), nikahsız eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı teyzesinin evini bastı. Buradan kızını alıp, kendi evinde rehin tutan Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çabası sonucu teslim olarak gözaltına alındı. Olay, gece yarısı Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Nikahsız yaşadığı eşi Dilber M.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezasına uymayan Kemal G., tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldı. İki hafta önce cezaevinden çıkan Kemal G., Dilber M. ile kızının yaşadığı teyzesinin evini bıçakla bastı. Dehşete kapılan Dilber M. balkondan atlayarak kaçarken, Kemal G. ise çocuğunu alıp kendi evinde götürdü. Haber verilmesiyle eve giden polislere kapıyı açmayan Kemal G., elindeki bıçağı da bırakmayarak çocuğunu rehin aldı. Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu. Çocuk koruma altına alınırken, Kemal G., Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kemal G., polis aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere de saldırmak istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği Kemal G., polis merkezine sokuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNERKız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!Kız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!
Suriyeli otomobili için öldürülmüşSuriyeli otomobili için öldürülmüş
Pendik açıklarındaki yük gemisi yanıyor (2)Pendik açıklarındaki yük gemisi yanıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.