HABER

2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:49 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı.

​Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 829 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 1’inci katında meydana geldi. Kendilerine ait kedinin balkona çıkması ile hayvanı yakalamaya çalışan Medine, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Medine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada yanında bulunan annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldiPazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi
Kiloları yüzünden hayata küsen adam, bilgisayar başında ölü olarak bulunduKiloları yüzünden hayata küsen adam, bilgisayar başında ölü olarak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.