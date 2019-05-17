2 yaşındaki Öz kızını darp eden anneye 1 yıl 3 ay hapis

Zonguldak’ta 2017 yılında 2 yaşındaki öz kızı Esila’yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. 5.5 yıl hapis istemiyle yargılanan ve Türkiye’nin konuştuğu olayda anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem T., 2014 yılında Tuğba T. ile görücü usulüyle evlenerek dünya evine girdi. Çiftin 2 yıllık evliliklerinden Esila isimli kız çocukları dünyaya geldi. Erdem T., kızı Esila’nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Annenin kızını dövüp darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem T., elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. 3 ay uzaklaştırma cezası

Olay sonrası gözaltına alınan Tuğba T., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyince kendisine gizli kameradaki görüntüler izletildi. Hakkında soruşturma açılan Tuğba T., evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldı. Uzaklaştırma cezası sona erdikten sonra mahkeme kararıyla kızının geçici velayetini alan anne Tuğba T., eşinin eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki aldı.

Baba Çorlu’ya gitti, mahkeme velayeti babaya verdi

Baba Erdem T., yaşanan sürecin ardından gizli kamera görüntülerini Çorlu’daki mahkemeye sundu. Mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerin ardından konu uzmanlarca yeniden değerlendirilerek velayetin baba Erdem T.’ye verildiği ifade edildi.

Mahkemenin velayetin babaya verilmesi kararının ardından kızına kavuşan baba Erdem T, kızını da alarak Çorlu’dan Gökçebey ilçesindeki evine geldi.

"Hakim görüntüleri izlememiş, izleyince hemen çocuğu bize verdiler"

2017 yılında gazetecilere açıklamada bulunan baba Erdem T., “Ben her akşam geldiğimde eve çocuğumun sağında solunda morluk görüyordum ve bunu söylemiştim ne oldu bu çocuğa diye. Oda bana sağa sola vuruyor çocuk düşer dedi. Ben inanmadım. Ben gizli kamera yerleştirdim çok şüphelendim. Gizli kamerada bazı görüntüler gördüm. Kan dondurucu görüntüler gördüm. O sinirle hemen polis karakoluna gittim. Ondan sonra savcı yanına çıktık. Savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Çocuğu da bana verdi. 3 ay bittiği zaman çocuğumu benden almaya geldiler. Çocuğumun hayatından endişe ettim. Bazı yerlere başvurdum. Sesimi duyurdum. Allah razı olsun herkesten. Cumhurbaşkanımdan, devletimden bakanlığımdan. Ben çok mutlu oldum. Bu çok güzel bir mutluluk. Anlatamıyorum. Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman ’baba, baba’ dedi. Çok güzel bir mutluluk. Orada hakim görüntüleri izlememiş. Görüntüleri sunduk biz. Ondan sonra hakim kararıyla hemen çocuğu bize verdiler. Olması gereken oydu zaten” diye konuşmuştu.

Dehşet anları gizli kamerada

Erdem T.’nın evin bir bölmesine gizlice yerleştirdiği gizli kameranın kaydettiği o anlar adeta kan dondurdu. Tuğba T’nin “Gırgır nerede? Gırgırı nereye koydun? Hemen getir. Gırgırı nereye koydun ya?” diye bağırdığı görüntülerde minik Esila’nın ağladığı görülüyor.

Yerden kalkan ağlayarak çığlık atan kızına “Allah belanı versin, gırgırı nereye koydun” diye tepki gösteren anne, bir süre sonra kızını tokatlayıp kaldırıp yeniden koltuğa fırlatması dehşete düşürdü. 5.5 yıl hapis cezası istendi

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Tuğba T. hakkında ’aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali’ ve ’alt soya karşı kasten yaralama’ suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede "Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur” denildi.