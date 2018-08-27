2 yaşındaki Selen Esfa'nın eline demir çubuk saplandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, evde oyun oynayan Selen Esfa Genç'in (2) eline, dengesini kaybedip, düşmesi sonucu mobilyanın demir çubuğu saplandı. Selen Esfa'nın sol elindeki demir çubuk, hastanede operasyonla alındı. Olay, Gölyaka ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Selen Esfa Genç, evin oturma odasında oyun oynarken, dengesini kaybedip, koltuktan düştü. Mobilyanın demir çubuğu, Selen Esfa'nın sol eline saplandı. Burada aile fertlerinin gördüğü minik Selen Esfa için sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, demir çubuğu mobilyadan keserek, ayırdı. Çubuğun parçası parmağında kalan Selen Esfa, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Minik Selen Esfa'nın elindeki demir çubuk parçası, operasyonla alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

