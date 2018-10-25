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2 yıl ayrı kaldığı eşi ve kızını çiçek ve balonla karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Ahmet Bozar, 2 yıl sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda eşi ve kızı ile buluştu.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Ahmet Bozar, 2 yıl sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda eşi ve kızı ile buluştu. Eşini karşılamaya elinde çiçekler ve doğumunu göremediği küçük kızı Melisa için de balonla gelen Bozar'ın ailesiyle kavuşması sırasında duygulu anlar yaşandı. 2 yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Ahmet Bozar, o sırada hamile olduğu için eşi Sara Bozar'ı getiremedi. Hatay'da yaşamaya başlayan Bozar burada iş bularak çalışmaya başladı ve aile birleşiminden faydalanarak eşi ile kızının gelebilmesi için Valiliğe başvurdu. 2 ay sonra olumlu cevap alan Bozar, çok özlediği eşi ve hiç göremediği kızına bu şekilde kavuştu. KAVUŞMADA DUYGULU ANLAR Lazkiye'de yaşayan eşi ve 2 yaşındaki kızı Melisa'nın geleceği haberini alan Bozar, elinde çiçek demeti ve kalp şeklindeki balonlarla Cilvegözü'ne geldi. Gümrükten geçen eşi Sara ve kızı Melisa'yı görünce koşarak yanlarına giden Bozar ve ailesinin kavuşması duygulu anlara sahne oldu. Bozar, elinde çiçek demeti ve kızının isminin baş harfi olan ‘M’ şeklindeki helyumlu folya balonu ile Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. KOŞARAK SARILDILAR Sara ve kızı Melisa, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda gümrük ve pasaport işlemlerinden sonra Türkiye’ye giriş yaptı. Gümrük Kapısı’ndan geçerek Türkiye tarafına gelen Sara ve kızı Melisa’yı gören Ahmet Bozar elindeki çiçek demeti ve balonla ailesine doğru koştu. Ailenin kavuşmasında duygulu anlar yaşandı. Küçük Melisa ise anne ve babasını izledi. AİLE BİRLEŞİMİNDEN YARARLANDI Ahmet Bozar, 2 yıl önce geldiği Hatay’da yaşamaya başladığını ancak ailesini de çok özlediğini söyleyerek, "Hatay’da yaşıyorum. 2 yıl ayrı kaldığım eşim Sara ve doğumunda bulunamadığım 2 yaşındaki kızım Melisa Lazkiye’de yaşıyordu. Aileme kavuşmak için Valilik makamına aile birleşimi kapsamından yararlanmak için müracaat ettim. 2 ay sonra aldığım olumlu cevapla sevindim. Bir demet çiçek ve kızım için balon aldım. Kavuştuk, mutluyuz Türk makamlarına teşekkür ediyoruz"dedi. TEŞEKKÜR ETTİ Gözlerinden mutlu olduğu gözlenen Sara ise, yetkililere teşekkür ederek, eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "2 yıl ayrı kaldım. Çocuğumu büyüttüm. Cilvegözü’nde işlemlerim yapılırken yorulmadım. Şu anda Türkiye’de ve eşimin yanındayım. Çok şükür bugünleri de gördüm" diye konuştu.

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