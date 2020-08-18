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  4. 2 yıl boyunca burnunda Lego parçasıyla yaşadı

2 yıl boyunca burnunda Lego parçasıyla yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da 7 yaşındaki çocuk, iki yıldır burnuna sıkışmış Lego parçasını bulmayı başardı.

2 yıl boyunca burnunda Lego parçasıyla yaşadı

Pek çok çocuk, panik anlarında burnuna bir şeyler sokmaya alışkındır. Ancak genç Sameer Anwar, 2018’de burnuna soktuğu Lego parçasını geri alamadı. Durumu ailesine itiraf eden küçük çocuk ailesi tarafından doktora götürüldü.

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Küçük çocuğun canı acımadığı için durumdan çok endişelenmeyen doktorlar da parçayı bulamadı ve doğal yolla parçanın zaman içinde kendiliğinden çıkacağını söylediler. Sameer ve ailesi zamanla Lego parçasını unuttu ve böylece yıllar geçti.

Baba Mudassir, Guardian’a yaptığı açıklamada ‘yaramaz’ ve ‘oyunbaz’ olarak tanımladığı oğlunun olay hakkında hiç sızlanmadığını ve hiçbir şikayetinin olmadığını söyledi.

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Fakat Pazar sabahı, iki yıldır kayıp olan Lego parçası Sameer’in burnundan kendiliğinden çıktı. Sameer, bir tabakta duran kekleri koklamak için aşağı doğru eğildi ve burnunda bir acı hissetti. Sammer, koklamak için eğildiği tabaktan kek kırıntısını burnuna çekmiş olabileceğini düşündü. Annesi ise burnunu temizlemek için küçük çocuğun sümkürmesine yardım etti. Ancak Sameer’in burnundan kek kırıntıları yerine iki yıldır orada duran Lego parçası çıktı.

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Baba Mudassir “Böyle bir şeyin olmasını beklemiyorduk. Parça berbat görünüyor, ama yine de inanılmaz” dedi. Yaşananlar ise Sameer’in büyük bir Lego hayranı olmasının önüne geçemedi.

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