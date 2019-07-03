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2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Sakin şehirler olarak bilinen 'Cittaslow' listesinde bulunan Batman'ın Hasankeyf ilçesinin atık suyu artık Dicle Nehri'ne dökülmeyecek. Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

İlçede tarih ve kültür hassasiyetiyle hayata geçirilen projelerin yanı sıra doğa ve çevrenin korunması için de çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 845 bin lira bütçe ile yapımı tamamlanan atık su arıtma tesisi hizmete sunuldu.

Günlük bin 200 metreküp atık suyun arıtılacağı tesis ile Dicle Nehri artık daha temiz akacak. Tesiste şu an için günlük 600 metreküp atık suyun arıtılmasına başlandı.
Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin, sakin kent unvanının yanı sıra temizliğiyle de anılması için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Devletin tarihi eserler kadar doğaya da büyük önem verdiğine işaret eden Koç, "Yeni Hasankeyf'te yapımını tamamladığımız atık su arıtma tesisi faaliyete geçirildi. Artık Hasankeyf'in atık suları arıtılıyor. Bu arıtmayla doğanın korunmasıyla ilgili devletin üzerine düşen yükümlülüğünün güzel bir örneğini hep birlikte müşahede ediyoruz." dedi.
Kaymakam Koç, yapılan tesisin Dicle Nehri'ne kıyısı olan yerleşim yerleri için örnek olduğunu vurgulayarak, Dicle Nehri ile su tutulmaya başlanmasıyla Ilısu Baraj gölünün de bu sayede temiz olacağını belirtti.
"Daha önce Dicle Nehri üzerinde herhangi bir arıtma tesisi olmayan bu bölgede son derece özenle hazırlanmış modern bir tesisle atık sularımız çeşitli aşamalardan geçirilerek arıtılıyor ve temiz bir şekilde nehrimizin sularına kavuşturuluyor. Böylece nehrin kirlenmesindeki önemli faktörlerden birini azaltmış oluyoruz." diyen Koç, bu tesisin kurulmasının Dicle Nehri üzerindeki diğer yerleşim yerleri için de örnek olacağını aktardı.
Koç, bu projelerin yaygınlaşmasıyla Dicle Nehri'nin daha temiz olacağını dile getirerek, temiz suyun, balıklar ve insanlar açısından önemine değindi.

GÜNLÜK BİN 200 METREKÜP ATIK SU ARITACAK

GÜNLÜK BİN 200 METREKÜP ATIK SU ARITACAK
Tesisin ilk 2 yıllık işletme giderlerinin devlet tarafından üstlenildiğini bildiren Koç, tesisin uzun yıllar hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.
Koç, Hasankeyf'te altyapı çalışmalarının bir bütün olarak planlandığını anlatarak, şöyle konuştu:
"Burada kanalizasyon, içme suyu, elektrik gibi bütün altyapı tesisleri yeni Hasankeyf'in bütünlüğü içerisinde planlanmış ve ihale edilmiştir. Yatırım maliyeti 845 bin lira. DSİ Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünün destek vermesiyle 2 yıllık, 2 milyon 500 bin liralık işletme maliyeti devlet tarafından üstlenildi. Bu tesisin işletmesi 2 yıl sonra belediyeye devredilecek."
Tesisin günlük bin 200 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Koç, halen günlük 600 metreküp arıtma yapıldığını sözlerine ekledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf Ilısu Barajı

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