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2 yıl boyunca Elon Musk'ı gözlemleyen biyografi yazarı: "Musk, bazen 'şeytan moduna' giriyor"

03.07.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın biyografisini yazan ve ünlü milyarderin günlük yaşamını yaklaşık iki yıl boyunca gözlemleyen yazar Walter Isaacson, Musk'ın bazen çok üretken olmak için "şeytan moduna" girebildiğini öne sürdü. Ancak Isaacson, bunun onu "karanlık" hale getirebildiğini ve "ciddi bir empati eksikliği" ile hareket edebildiğini iddia etti. Yazarın Musk için söylediği "karanlık tarafa geçtiğinde o kişiyi paramparça edeceğini bilirdim" sözü ise oldukça dikkat çekti.

2 yıl boyunca Elon Musk'ı gözlemleyen biyografi yazarı: "Musk, bazen 'şeytan moduna' giriyor"

Elon Musk, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Twitter'ı satın aldıktan sonra sosyal medya platformunda büyük değişiklikler yapan Musk son olarak "kullanım limiti" açıklamasıyla kullanıcıların eleştirilerine maruz kalmıştı. Musk'ın aldığı kararlar birçok kişiye şaşırtıcı gelse de asıl merak edilen Musk'ın bu kararları neden aldığıyla ilgiliydi. Bu kararların nedenleri hakkında sosyal medya kullanıcıları arasında uzun uzun tartışmalar yaşandığı ise bir sır değildi...

Son olarak Elon Musk'ın biyografisini yazan ve Musk'ın günlük yaşamını yaklaşık iki yıl boyunca gözlemleyen yazar Walter Isaacson ünlü milyarder ile ilgili oldukça çarpıcı iddialar ortaya attı.

MUSK İÇİN ÇOK KONUŞULACAK 'ŞEYTAN MODU' İDDİASI!

Walter Isaacson, milyarderin bazen çok üretken olmak için "şeytan moduna" girebildiğini, ancak bunun onu "karanlık" hale getirebildiğini ve "ciddi bir empati eksikliği" ile hareket edebildiğini öne sürdü.

Isaacson, "şeytan modu" terimini Musk'ın eski kız arkadaşı ve iki çocuğunun annesi olan sanatçı Grimes'ın bulduğunu iddia etti.

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BİRÇOĞU "CANAVAR MODUNA" GEÇİYOR

Bir şirket krizi sırasında veya maliyetleri etkili bir şekilde düşürmenin ve yatırımcıları mutlu etmenin tek yolunun işten çıkarmalar olup olmadığına karar verirken olduğu gibi, liderlerin zaman zaman bir tür 'canavar modu'na geçmelerinin yararlı olabileceği söyleniyor.

Isaacson'ın iddiasına göre, Steve Jobs da dahil olmak üzere hakkında yazdığı başarılı insanların çoğunun tam da bunu yapmasının nedeni bu.

Isaacson, bu liderlerin empatiye daha az ağırlık verdiklerini ve daha büyük resimdeki sorunlara odaklanabildiklerini belirtti.

"ÇALIŞANLARI KORKUTUYOR"

Ancak Isaacson, Musk'ın durumunda karanlık çizgisinin bazen işi gerçekten engellediğini ve çalışanları korkuttuğunu öne sürdü.

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Insider'a göre Isaacson, bu durumun özellikle de çalışanlarının onun "çılgınca bir aciliyet duygusuna" uymadığı zamanlarda yaşandığını ileri sürdü.

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"KARANLIK TARAFA GEÇTİĞİNDE O KİŞİYİ PARAMPARÇA EDECEĞİNİ BİLİRDİM"

Bununla birlikte, yazarın Musk için söylediği "karanlık tarafa geçtiğinde o kişiyi paramparça edeceğini bilirdim" sözü de oldukça dikkat çekti.

Walter Isaacson, Musk Twitter'ın başına geçip toplu işten çıkarmaları uygulamaya koyduğunda bunun sık sık yaşandığını da iddialarına ekledi.

Öte yandan Isaacson'ın tahminlerine göre, Musk'ın çalışanlara yönelik eleştirileri zamanın yaklaşık yüzde 80'inde yapıcı, ancak yaklaşık yüzde 20'sinde "sorunluydu".

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İddiaya göre yazar, bazı durumlarda Musk'ın azarladığı çalışanın yakın zamanda çocuğunun ölümü gibi ciddi hafifletici sebepler nedeniyle işini aksattığını da gözlemlemişti.

Isaacson, Musk'ın kendisine, eldeki daha büyük hedefe öncelik vermek yerine tek bir kişiyle empati kurmanın "bencillik" olduğunu düşündüğünü söylediğini de iddia ediyor.

KİTAP NE ZAMAN ÇIKACAK?

Biyografi yazarının kitabı eylül ayında raflarda yerini alacak.

Elon Musk hakkındaki bir başka biyografi de Musk'ın çabuk sinirlenen biri olduğuna işaret etmişti.

(Kaynak: Insider, Independent, Futurism, Fortune)

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