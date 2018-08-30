2 yıl dilekleri toplayıp Karadeniz'e attı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da kafe işleten Levent Turan (31), 2 yıl süresince müşterileri dileklerini bir kağıda yazıp 'Duygu Şişesi' adı verilen şişeye attı. İki yılda şişede yaklaşık bin dilek kağıdı birikti. Samsun'a gelen Turan, dileklerin gerçekleşmesi için şişeyi Karadeniz'e attı. Çorum kent merkezi Karakeçili Mahallesi’nde bulunan bir kafenin sahibi Levent Turan, kafeye 'Duygu şişesi' adını verdiği bir şişe koyarak müşterilerinin dileklerini bir kağda yazıp içine atmalarını istedi. 2 yıl sonunuda şişede yaklaşık bin adet dilek kağıdı birikti. Dileklerin gerçekleşmesi inanışıyla şişeyi denize atabilmek için Turan Samsun'a geldi. Dilek kağıtlarının bulunduğu şişeyi Atakum ilçesinde Karadeniz'e attı. Turan, "Özellikle gençler büyük bir ilgi gösterdi. Sırf Duygu Şisesi’ne dilek atmak için kafemize gelenler oldu. Kafeye gelen müşterilerim, 'Dileklerimizi kabul olması için denize atmalısın' deyince ben de Samsun'a giderek, şişeyi Karadeniz'e bıraktım. İnşallah dilekleri gerçekleşir" dedi.
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