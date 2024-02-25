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  4. 2 yıl önce 14 bin dolardı: 20 aylık çalışmanın ardından gerçek ortaya çıktı! Değeri artık...

2 yıl önce 14 bin dolardı: 20 aylık çalışmanın ardından gerçek ortaya çıktı! Değeri artık...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.02.2024 15:13
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2021 yılında 14 bin dolar civarında bir fiyat biçilen yağlı boya tablo, ünlü ressam Rembrandt'ın olduğu ortaya çıkınca fiyatı adeta tavan yaptı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla tablonun değeri 14 milyon dolara kadar yükseldi.

2 yıl önce 14 bin dolardı: 20 aylık çalışmanın ardından gerçek ortaya çıktı! Değeri artık...

Dailymail'in haberine göre, The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı) isimli tablo, Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da satışa sunuldu. 2021 yılında 10 ila 15 bin dolar arasında değeri olduğu tahmin ediliyordu. Fakat gerçeğin ortaya çıkmasıyla tablonun fiyatı bir anda uçtu...

2 YILDA FİYATI TAVAN YAPTI

İki yıl önce 14 bin dolar değer biçilen 17. yüzyıla ait bir tablo, koleksiyoncuların çarpıcı bir sırrı ortaya çıkarmasının ardından Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 14 milyon dolara satıldı.

Ancak İngiltere'deki koleksiyoncu Sotheby's, geçen yıl aralık ayında düzenlediği müzayedede, eserin gerçek bir Rembrandt olduğunu tespit etti ve fiyat son satıştan sadece iki yıl sonra 13,8 milyon dolara yükseldi.

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20 AY İNCELENDİ

Uzmanlar, 20 ay süren kapsamlı bir inceleme sırasında X-ray analizi ve kızılötesi görüntüleme yöntemlerini kullandı ve önde gelen birçok Rembrandt akademisyenine danıştı.

Bazı teklif sahipleri ikna olmayınca 6 Aralık'taki müzayedede kimse teklif vermedi. Ancak tablo gizli bir garantör tarafından 13,8 milyon dolar fiyatla desteklenmişti.

Alıcı, aralık ayındaki müzayede öncesinde fiyatı ödemeyi kabul etmişti, bu da daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde tablonun kendilerine verileceği anlamına geliyordu.

Sotheby's'in 62 sayfalık kataloğuna göre, küçük ölçekli tablo ilk kez 1955 yılında Amsterdam'da J.C.H. Heldring tarafından elde edildiğinde gün ışığına çıktı.

(NTV)

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