HABER

2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 19:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 2017'de kaybolan Nesrin Koçaklı (16) ile en son birlikte görülen Erkan K.

2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 2017'de kaybolan Nesrin Koçaklı (16) ile en son birlikte görülen Erkan K. (19), polisin yaptığı çalışma sonucu kızı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan K., kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı'nın ailesi, 2 yıl önce polise giderek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Nesrin Koçaklı'nın en son görüldüğü liman arkasında, denizde ve karada arama çalışması yaptı. Aramalarda Koçaklı'nın izine rastlanmadı. Dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kızın en son birlikte görüldüğü Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan sorgulamalar ve telefon kayıtlarında yeterli delilleri toplayan polis, Erkan K.'yi Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K., güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde Nesrin Koçaklı ile liman arkasında dolaştıklarını ancak daha sonra yanından ayrıldığını öne süren Erkan K., kızı öldürmediğini iddia etti. Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erkan K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Osmaniye’de orman yangınıOsmaniye’de orman yangını
Tren raylarında büyük panikTren raylarında büyük panik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.