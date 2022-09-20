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  4. 2 yıl önce kayıp ilanı vermişti, katili kocası çıktı! Görümce itiraf edince ortaya çıktı

2 yıl önce kayıp ilanı vermişti, katili kocası çıktı! Görümce itiraf edince ortaya çıktı

20.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 2020 yılında eşini öldüren Rüstem Demir'in hedef saptırmak için emniyete gidip kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Toprağa gömülü cesedi bulunan Yasemin Demir'in görümcesi M.D., ifadesinde, cinayeti kadının eşi Rüstem Demir'in işlediğini söyledi. M.D., kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.’nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.’ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise M.A.D. olduğunu kaydetti.

2 yıl önce kayıp ilanı vermişti, katili kocası çıktı! Görümce itiraf edince ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020 günü Rüstem Demir (34), Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi Yasemin Demir'in (24) kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, kayıp şahıs hakkında ivedilikle tahkikat başlattı. Yapılan araştırma devam ettiği esnada bir ihbarcının kayıp olan Yasemin Demir'in eşi Rüstem Demir tarafından öldürüldüğü, Yasemin Demir'in babası K.D. ve Rüstem Demir'in abisi olan A.D.’nin de olayı bildiği şeklinde beyanda bulunması neticesinde konuyu hassasiyetle takip eden birimler K.D., A.D. ve Rüstem Demir hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik takip kararı alınmış ancak yapılan teknik takip sonucunda ismi geçenler ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi.

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Bunun üzerine görevli birimler, kayıp Yasemin Demir'in bulunması amacıyla soruşturmayı genişletmiş, yapılan araştırmalara göre Yasemin Demir'in bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Yasemin Demir'in öldürülme ihtimaline karşı Rüstem Demir'in kız kardeşi olan M.D.’nin ikamet ve kaçırılma olayında kullanıldığı düşünülen araçta kadavra köpeği de dahil olmak üzere birçok inceleme yapılmış, sonuç olarak ikamette 1 adet uzun namlulu silah ve 1 adet tüfek ele geçirilmiş ancak Yasemin Demir'e dair bir iz bulunamadı.

KUM OCAĞINDA GÖMMÜŞ

Ulaştığı tüm bilgileri değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp Yasemin Demir’in bulunmasına yönelik çalışmalarına devam ederek bu süre zarfında Rüstem Demir'in eşi Yasemin Demir'i Batman yolu Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi saklamak için kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşmıştı.

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KATİLİN KIZ KARDEŞİ İTİRAFTA BULUNDU

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları devam ettiği sırada Rüstem Demir'in kız kardeşi olan M.D. itirafta bulunarak Yasemin Demir'in eşi Rüstem Demir tarafından öldürüldüğü, olay günü kendisinin ve akrabaları olan C.D. ve M.D.’nin de olay yerinde olduğu, yine akrabaları olan K.D.’ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu beyan etti.
İtirafçı M.D. ve beyanlarda adı geçen Rüstem Demir, akraba M.D. ve olayın azmettiricisi olan M.A.D. 16 Eylül 2022 tarihinde gözaltına alındı. Yapılan başarılı sorgulamada, gözaltında bulunan Rüstem Demir itirafta bulunarak eşi Yasemin Demir'i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018 yılından beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek eşi hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu beyan etmiştir.

19 Eylül 2022 günü şüpheli Rüstem Demir'in beyanlarında belirttiği adreste yer gösterme işlemi yapılmış, kadavra arama köpeği ile birlikte yapılan aramada Yasemin Demir'e ait olduğu değerlendirilen bir cesede ulaştı.

Gözaltında bulunan Rüstem Demir, M.D., diğer akraba M.D., ve olayın azmettiricisi olarak beyan edilmiş M.A.D tamamlanan işlemlerin ardından Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(İHA)

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