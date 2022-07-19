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  4. 2 yıl sonra komadan uyanan kadının ilk sözleri şoke etti! Saldırganın ağabeyi olduğunu açıkladı

2 yıl sonra komadan uyanan kadının ilk sözleri şoke etti! Saldırganın ağabeyi olduğunu açıkladı

19.07.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Batı Virginia'daki evinde Haziran 2020'de uğradığı saldırı sonucu komaya giren 51 yaşındaki Wanda Palmer isimli kadın, 2 yıl sonra gözlerini açtı. Komadan uyanan Palmer'in ilk sözleri ise çevresindekileri şoke etti. Palmer, kendisine saldıran ve ölüme terk eden kişinin ağabeyi olduğunu söyledi.

2 yıl sonra komadan uyanan kadının ilk sözleri şoke etti! Saldırganın ağabeyi olduğunu açıkladı

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde iki yıl önce uğradığı saldırı sonucu girdiği komadan uyanan 51 yaşındaki Wanda Palmer, polise kendisine saldıranın 55 yaşındaki ağabeyi Daniel Palmer olduğunu söyledi. Saldırı nedeniyle beyin hasarı bulunan Palmer’ın konuşabildiği ve erkek kardeşini saldırgan olarak teşhis edebildiği aktarıldı.

2 YILDIR KOMADAYDI

Jackson County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Palmer’ın Haziran 2020'de evinde dövüldükten sonra "ölüme terk edildiği” belirtilerek, Batı Virginia’daki New Martinsville'de bir hastanede komada olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Palmer'ın kardeşi Daniel Palmer'ın Cottageville yakınlarında kız kardeşini cinayete teşebbüsten tutuklandığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

VAHŞİCE SALDIRIYA UĞRADI

Yerel basında yer alan haberlerde, Palmer’ın vahşice saldırıya uğradığı ifade edilerek, yetkililerin onu bulduklarında öldüğünü düşündükleri aktarıldı. Haberlerde ayrıca, Palmer’ın geçtiğimiz hafta komadan uyandığı ve yetkililerin polisle temasa geçtiği belirtildi.
Palmer'in bir komşusunun saldırının olduğu gün polise Daniel Palmer'ı gördüğünü söylediği ancak o zaman yeterli delile ulaşılamadığı ve Daniel Palmer hakkında işlem yapılmadığı ifade edildi. (İHA)

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