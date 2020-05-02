2 yıl sonra ortaya çıktı! Yürek ısıtan hikaye

Bursa’da doğa fotoğrafçılığı yapan, Yaren leylek ile Adem Amca’nın yıllardır buluşmasını görüntüleyen Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yürek ısıtan bir hikaye paylaştı. Tüydeş, bir çiftçinin kendisini arayarak ayağında halka olan bir leylek gördüğünü söylemesi üzerine Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyüne gitti. Çiftçilerin de yardımıyla leyleği fotoğraflamayı başaran Tüydeş, ayağındaki halkayı da görüntüledi.

HALKANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP YARDIM İSTEDİ



Halkadaki yazıların kirlendiğini ve rakamların okunmadığını fark eden Tüydeş, kuşlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya sayfasında, sadece 5 haneli rakam içerisinden '230' rakamını çözdüğünü belirterek, halkanın fotoğrafını paylaşıp yardım istedi. Bu paylaşımı gören Yunanlı Kuş Araştırmacısı Eva Stest, Tüydeş’e ulaşarak renkleri ters çevirme tekniğiyle halkadaki ilk ve son rakamı buldu. 5 ile başlayıp 230 ile devam eden kodun son rakamının ise 6 olduğunu belirleyen Stest, Tüydeş’e Yunanistan’ın Acarnania şehrinde bulunan Lesini’de bu rakam grubuna kayıtlı bir leylek olduğunu ve halkayı da kendisinin taktığını söyledi.