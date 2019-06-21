2 yılda 14 bin Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Nijerya hükümeti tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Nisan 2017'den itibaren yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 14 bin 36 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İdris Muhammed, 2017 yılının Nisan ayından bu yana toplam 14 bin 36 Nijeryalı göçmenin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

Ülkesine dönenlerden 12 bin 457'sini Libya'dan dönen Nijeryalı göçmenlerin oluşturduğunu ifade eden Muhammed, geri kalanları ise Nijer, Mali, Gambiya, Fas, Liberya, Burkina Faso, Fransa ve Polonya gibi ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Muhammed, son olarak 137 Nijeryalı göçmenin perşembe günü Libya'dan gönüllü olarak döndüğünü kaydetti.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

