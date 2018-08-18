2 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 2 yıl önce amca çocukları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan cinayet şüphelisi Mustafa Kalender, yakalanıp tutuklandı.

2016 yılında Hilvan ilçesinde amca çocukları arasında arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada Enver Kalender öldü, Metin ve Sedat Kalender ağır yaralandı. Kavgayla ilgili cinayet şüphelisi olarak aranan Mustafa Kalender, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamada gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Kalender, götürüldüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kalender, tutuklanarak cezaevine konuldu.

