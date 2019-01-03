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2 yıldır firari olan sanık, polisten kaçarken ayağını burkunca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Tokat'ta hakkında çeşitli suçlarından toplam 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan Sabri S.(38) polis ekiplerince yakalandı.

Fatih YILMAZ TOKAT, (DHA) Tokat'ta hakkında çeşitli suçlarından toplam 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan Sabri S.(38) polis ekiplerince yakalandı. Polisten kaçarken ayağını burkan sanık, adliyeye sekerek girdi. Tokat ve bazı ilçeleri ile Amasya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tehdit gibi 21 ayrı suça karışan Sabri S. hakkında çeşitli mahkemelerde dava açıldı. 2 yıl önce karara bağlanan davalarda sanık Sabri S. hakkında toplam 25 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak tutuksuz yargılanan sanık, hapis kararlarına rağmen yakalanamadı. Sanık Sabri S.'yi takip eden polis ekipleri Tokat'a olduğunu tespit etti. Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin içinde olduğu aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç kent merkezinde ara sokaklara girdi. Bir ara bulunduğu araçtan inen Sabri S., Büyükbeybağı Mahallesinde bulunan bir metruk bina içerisine saklandı. Takibi sürdüren ekipler Sabri S.'yi saklandığı yerde buldu. Bu sırada polis ekiplerinden tekrar kaçmaya çalışan Sabri S. sağ ayağını burktu. Gözaltına alınan Sabri S., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanığın adliyeye getirilirken sekerek yürüdüğü gözlendi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Sabri S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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