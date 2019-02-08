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2 yıldır göremediği babaya doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Adana’da bir genç kız, Belçika’da yaşayan ve 2 yıldır göremediği babasının doğum gününü cep telefonundan WhatsApp’tan görüntülü arayarak kutladı.Adana’da yayınlanan yerel bir gazetede sayfa sekreteri olarak çalışan 24 yaşındaki Gözde Nur Arslan, 2 yıldır doğum günlerini kutlayamadığı babasının 50’inci yaş gününe de ayrı girmesinden dolayı büyük bir hüzün yaşadı.

Adana’da bir genç kız, Belçika’da yaşayan ve 2 yıldır göremediği babasının doğum gününü cep telefonundan WhatsApp’tan görüntülü arayarak kutladı.
Adana’da yayınlanan yerel bir gazetede sayfa sekreteri olarak çalışan 24 yaşındaki Gözde Nur Arslan, 2 yıldır doğum günlerini kutlayamadığı babasının 50’inci yaş gününe de ayrı girmesinden dolayı büyük bir hüzün yaşadı. Ancak bu yıl, doğum gününü babasından ayrı geçirmek istemeyen genç kız, diğer senelerden farklı olarak doğum günü pastasını ondan 3 bin 600 kilometre uzaklıktan kesmek için babasını cep telefonundan WhatsApp’tan aradı.
Masasına küçük bir pasta üzerine mum koyan genç kız mumu babası ile birlikte üfledi. Genç kız bu anda duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. 3 yıldır Adana’daki ailesinden uzak kalan baba Sefa Arslan’ın da duygulandığı görüldü.
Aynı zamanda Aksaraylılar Eğitim - Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı olan 2 çocuk babası Sefa Arslan, “Biricik kızım, benim için en anlamlı doğum günü kutlaması bu oldu. Aramızda binlerce kilometre var ama sen bu güzel sürprizinle adeta bu mesafeyi yok ettin. İnsanın kızı olmalı. İnsanın böyle bir kızı olmalı. Bu dünyaya bırakacağım en büyük hazinem kızımdır” diye konuştu.
Gurbette yaşamanın zorluğuna dikkat çeken Sefa Arslan, “Hele hele eşinden, çocuklarından uzakta olması çok daha zor. İnsan ister ki her zaman çocuklarıyla birlikte olsun ama şartlar birlikte olmamıza pek müsait olmadığı için biz de gurbeti seçtik. Ailenden, sevdiklerinden uzak yaşamak gerçekten çok zordur. Bu sene de aranızda olamadım. İnşallah önümüzdeki sene doğum günümü yan yana kutlayabiliriz” şeklinde konuştu.
Gözde Nur Arslan ise babasının 2 yıldır doğum gününde yanında olamadığını bu nedenle ona doğum gününde sürpriz yapmak istediğini, internet üzerinden doğum gününü kutladığını belirterek, "Onu çok özledim bu nedenle de doğum gününü kutladıktan sonra duygusal anlar yaşadım. 50. yaşında onun yanında olmak isterdim ama şartlar el vermedi" dedi.

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