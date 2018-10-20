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 2 YILDIR NAKİL BEKLEYEN SERKAN YAPAY KALP İLE 2 HAFTA YAŞATILABİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

DOĞUŞTAN kollarından fiziksel engelleri bulunan, 2 yıldan bu yana kalp nakli bekleyen 33 yaşındaki Serkan Duru, yapay kalp takılmasından 2 hafta sonra yaşama veda etti.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DOĞUŞTAN kollarından fiziksel engelleri bulunan, 2 yıldan bu yana kalp nakli bekleyen 33 yaşındaki Serkan Duru, yapay kalp takılmasından 2 hafta sonra yaşama veda etti.

Sağlık sorunlarına rağmen çevresinde oldukça neşeli olarak tanınan ve yaşama sımsıkı sarılan ailesi 3 ay önce Beylikdüzü'ne taşınmasına rağmen Avcılar'daki çevresinden ve arkadaşlarından kopamayan Serkan Duru’da 2 yıl önce de kalp sorunu ortaya çıktı. Doktorların nakil gerektiğini açıkladığı Serkan Duru, geçen ay Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kartal’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar Duru’ya nakledilebilecek uygun kalp bulununcaya kadar yaşamını sürdürebilmesi için 2 hafta önce yapay kalp nakline karar verdi. Ameliyattan bir gün önce eline kırmızı renkli bir kalpçik alan Serkan Duru, cep telefonu ile kendisini izleyecek herkese, “Bir güzellik de siz yapın, yardımcı olun diyoruz. Yarın bu hastanede ameliyat olacağım ve yapay kalp takacaklar. Tabii nakil olamadığı, nakil geç olacağı için şu anda yapay kalp ile idare edeceğiz. Bir kalp de siz olunö diyerek organ bağışına çağırdı. Ameliyatın ardından 2 hafta yapay kalp ile yaşatılan, 5 ayrı ameliyata Serkan Duru, dün gece kurtarılamadı.

CAMİNİN AVLUSU DOLDU
Duru’nun cenazesi için yakınları ve Avcılar Engelliler Derneği’ndeki arkadaşları, Denizköşkler Camii’ni doldurdu. Baba Erol Duru, organ bağışının önemine değindi. Acılı baba Erol Duru, “Türkiye’de bu alışkanlık yok. Hastanede kaldığımız süre içerisinde bir süre insanın kalp, organ beklediğini gördük. Bu günah değil. Ben öldükten sonra beni toprağın altında kurtlar yedikten sonra o canı ne yapayım. Namazlarımızda. İslam aleminin bir araya geldiği her yerde organ bağışına dikkat çekilmeliö dedi.
İkindi namazının ardından Duru'nun cenaze, gözyaşları arasında Firuzköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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Serkan Duru, kalp ameliyatı olmadan önce bağış çağrısı yaparken
Babası oğlunu yaşatabilmek için çabalarını anlatırken
Baba organ bağışı çağrısı yaparken
Cenaze törenine katılanlar( Anne tabutun başında ve belediye başkanı anne ve baba ile)
Cenaze namazından görüntüler
Tabut taşınırken

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