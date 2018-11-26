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2 yıllık hasret, Hatay Valiliği sayesinde sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 23:44 | Son Güncelleme

 - HATAY Valiliği, Fas asıllı Belçika vatandaşı babası tarafından 2017 yılında kaçırılarak Suriye’ye götürülen ve babasının ölümünün ardından orada kalan 5 yaşındaki kız çocuğu Y.A.'yı, Türkiye’ye getirerek annesi H.C.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY Valiliği, Fas asıllı Belçika vatandaşı babası tarafından 2017 yılında kaçırılarak Suriye’ye götürülen ve babasının ölümünün ardından orada kalan 5 yaşındaki kız çocuğu Y.A.'yı, Türkiye’ye getirerek annesi H.C. ile kavuşturdu.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık ayında baba M.A.’nın ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A.(5) isimli kız çocuğu, Hatay Valiliği’nin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde 26 Kasım 2018 günü Türkiye'ye getirilmiştir. Kızını geri alabilmek ümidiyle Türkiye'de bulunan Belçika vatandaşı Fas asıllı anne H.C. (30), Hatay Valiliği himayesinde kızı Y.A.’ya iki yıllık hasretin ardından 26 Kasım 2018 günü akşam saatlerinde kavuşmuştur. Anne H.C. ve kızı Y.A., İl Göç İdaresi'nde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika Hükümeti yetkilileri ile birlikte ülkesine döneceklerdir."

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