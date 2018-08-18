Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) -

Şişli'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istedikleri öne sürülen 2 zabıta memuru gözaltına alındı.

Şişli İnönü Mahallesi, Dolapdere caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın taşeron olarak temel atma işini yapan Y.G.(34) Cumhuriyet Savcılığına başvurarak Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden rüşvet aldığını iddia etti.

Y.G. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim yanıma gelerek 'İnşaatı durdururuz. Bize para vermen lazım' şeklinde tehdit ettiler. Onlara yapamayacaklarını söyleyince 'Biz yolunu buluruz' diyerek konuştular. Onlardan çekindiğim için farklı tarihlerde toplamda yaklaşık 22 bin lira verdim. Ancak son olarak yine 2 bin lira isteyince bunun sonunun gelmeyeceğini düşünerek şikayetçi olmaya karar verdim" dedi.

PASTANEDE GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı Memur Suçları masası dedektifleri operasyon başlattı. Şikayetçi Y.G.'den teklifi kabul etmiş gibi yaparak buluşma için randevu vermesi istendi. Mağdur Y.G. telefonla aradığı zabıtalara Yıldız Posta Caddesi'nde bir pastanede buluşmayı teklif etti. Teklifi kabul eden zabıta komiseri T.K.

(56) ve zabıta memuru B.Y'yi (26) suçüstü yakaladı. İki zabıtanın üzerinde seri numaraları alınmış 2 bin lira çıktı. İki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gayrettepe'de bulunan memur suçları masasında işlemleri yapılan iki zabıta daha sonra adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin pastanedeki görüntüsü (güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevki

