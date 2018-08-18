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- 2 zabıtaya "rüşvet" gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istedikleri öne sürülen 2 zabıta memuru tutuklandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - ŞİŞLİ'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istedikleri öne sürülen 2 zabıta memuru tutuklandı.
Şişli İnönü Mahallesi, Dolapdere caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın taşeron olarak temel atma işini yapan Y.G.(34) Cumhuriyet Savcılığına başvurarak Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden rüşvet aldığını iddia etti.
Y.G. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim yanıma gelerek 'İnşaatı durdururuz. Bize para vermen lazım' şeklinde tehdit ettiler. Onlara yapamayacaklarını söyleyince 'Biz yolunu buluruz' diyerek konuştular. Onlardan çekindiğim için farklı tarihlerde toplamda yaklaşık 22 bin lira verdim. Ancak son olarak yine 2 bin lira isteyince bunun sonunun gelmeyeceğini düşünerek şikayetçi olmaya karar verdim" dedi.

PASTANEDE GÖZALTINA ALINDILAR
Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı Memur Suçları masası dedektifleri operasyon başlattı. Şikayetçi Y.G.'den teklifi kabul etmiş gibi yaparak buluşma için randevu vermesi istendi. Mağdur Y.G. telefonla aradığı zabıtalara Yıldız Posta Caddesi'nde bir pastanede buluşmayı teklif etti. Teklifi kabul eden zabıta komiseri T.K.
(56) ve zabıta memuru B.Y'yi (26) suçüstü yakaladı. İki zabıtanın üzerinde seri numaraları alınmış 2 bin lira çıktı. İki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gayrettepe'de bulunan memur suçları masasında işlemleri yapılan iki zabıta daha sonra adliyeye sevk edildiler.
İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Bu arada Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Rüşvet konusunda caydırıcı olması için tüm zabıta görevlilerinin yakasına isminin yazılmasını sağladık. Bunu yapan tek belediyeyiz. Rüşvete ve usulsüzlüğe karışanlara karşı sıfır toleransımız var" denildi.

(FOTOĞRAF)

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