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2 zihinsel engelli çocuk annesine belediyeden yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 zihinsel engelli çocuğu ile harabe evde yaşam mücadelesi anneyi ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, ailenin yeni eve taşınması sürecince her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Nermin Kutlu’nun 26 yaşındaki Sercan ve 16 yaşındaki Emre isimli iki oğlu da doğumlarından 15 gün sonra fenalaştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 zihinsel engelli çocuğu ile harabe evde yaşam mücadelesi anneyi ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, ailenin yeni eve taşınması sürecince her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Nermin Kutlu’nun 26 yaşındaki Sercan ve 16 yaşındaki Emre isimli iki oğlu da doğumlarından 15 gün sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuğunda geçirdikleri rahatsızlık nedeni ile zihinsel engelli oldukları tespit edildi. 2 çocuğunu da zor şartlarda büyüten anne Nermin Kurtlu, geçtiğimiz yıl diyaliz hastası olan eşini kaybetti. 2 çocuğu ile yıkılmaya yüz tutmuş olan evde yalnız kaldı. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan anne bir yandan kapıları kırık, çatısı su damlayan evde yaşam mücadelesi veriyor. Zor durumda olan Kutlu’ya ev sahipleri engelli çocuğu olduğu için evlerini kiralamak istemiyor.
2 zihinsel çocuk annesi kadının zorlu yaşam mücadelesini İhlas Haber Ajansı (İHA), özel haberi ile gündeme getirdi. Olayın gündeme gelmesi sonrasında birçok yardım sever, yardım elini uzatmak için aileye ulaştı. İzmit Belediye Sosyal Destek Hizmetlerine bağlı ekipler İzmit de aileyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kutlu’nun problemlerini dinleyen ekipler, , ev sahiplerinin aileye evlerini rahatlıkla kiraya verebileceği konusunda çağrıda bulunarak, ailenin yeni eve taşınması sürecince her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

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