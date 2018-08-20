20 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, terör örgütü IŞİD’in internetteki propaganda faaliyetlerine karşı Avrupa ve Kuzey Amerika’da verilen mücadeleyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Nisan ayında Avrupa ve Kuzey Amerika’daki polis teşkilatlarının IŞİD’in online propaganda sistemini hedef alan ve iki gün süren bir operasyon düzenlediğini bildiriyor. Habere göre internet operasyonlarının lideri Avrupa Polis Teşkilatı Europol, IŞİD’in resmi radyo istasyonu El Bayan ve resmi haber ajansı Amak’ın kullandığı internet portallarına engelleme getirdi. Ancak bir haftadan kısa süre sonra örgütün medya kolları başka web adresleriyle yeniden faaliyete geçti. Polisin müdahalelerini yinelemesiyse fayda etmedi çünkü örgüt, her defasında internet üzerindeki faaliyetlerini devam ettirmenin yolunu bulmayı başardı. Irak ve Suriye’de askeri açıdan mağlup edilmiş olmasına, siber operasyonlara, toprak kaybına ve medya kolunda çok sayıda üst düzey yönetici ve teknisyenin ölümüne rağmen özellikle internette dayanıklılığını korumaya, propaganda video ve mesajlarını yayınlamaya devam etti. Europol’ün, internet üzerinden sempatizan toplamak için Batılı ülkelerin bilgisayar ağlarını kullanan IŞİD’in resmi haber ajansı Amak’ı hedef alması, örgütün özellikle sanal ortamda ciddi bir tehlike unsuru olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Öte yandan uzmanlar, özellikle Amerika’da ırkçı ve neo-Nazi örgütler hakkında internette İslamcı örgütlere kıyasla çok daha fazla arama yapıldığını bildiriyor. Buna göre Ku Klux Klan gibi aşırı sağcı, ırkçı neo-Nazi gruplara katılmak ya da bu grupları desteklemeye yönelik bilgi edinmek için internette yapılan aramalarının sayısı, İslamcı örgütlerle ilgili yapılan aramalardan on kat fazla.

Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump’ın geçtiğimiz hafta gizli verilere erişim yetkisini iptal ettiği eski CIA Başkanı John Brennan’ın, Trump’ın güç ve yetkilerini muhaliflerini susturmak için kullanıp kullanmadığı tartışmasına yeni bir boyut kazandırdığını yazıyor. Habere göre dün NBC Televizyonu’nda yayınlanan “Meet the Press” adlı programa katılan Brennan, başkanın gelecekte de yetkilerini suiistimal etmesini önlemek amacıyla elinden gelen ne varsa yapacağını, hatta yargı yoluna bile başvuracağını söyledi. CIA eski başkanı, Trump’ın gelecekte de benzer hamlelerde bulunmasını engellemek için bir mahkeme kararı çıkarılması konusunda bazı avukatların kendisiyle temasa geçtiğini kaydetti. Öte yandan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise dün yaptığı açıklamada, gerek hükümet içinde gerekse dışında olan ve farklı kademelerde gizli verilere erişim yetkisi olan herkesin durumunun gözen geçirilmesi fikrini ortaya attı. Washington Post, böyle bir durumdan etkilenebilecek Amerikalılar’ın sayısının dört milyondan fazla olduğunu hatırlatıyor. Başkan Trump’ın avukatlarından New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani ise çıktığı Trump yanlısı televizyon kanalı Fox’ta, Brennan’ın Trump’ı durdurmak için yargıya gitmesi olasılığını değerlendirdi. Giuliani, böyle bir davada Trump’ı savunmak ve Brennan’ın ne kadar kötü bir CIA başkanı olduğunu ortaya çıkarmak için seve seve gönüllü olacağını söyledi.