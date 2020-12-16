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  4. 20 aile tarafından reddedilen down sendromlu çocuğu evlat edindi!

20 aile tarafından reddedilen down sendromlu çocuğu evlat edindi!

16.12.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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20 aile tarafından reddedilen down sendromlu çocuğu evlat edindi!

Çoğu zaman evlat edinilmeyi bekleyen engelli veya hasta bebekler, genellikle ailelerine daha kolay uyum sağlayacak bebekler için bir kenara atılırlar. Ancak bazen özel ebeveynler sevgiye ve aileye en çok ihtiyaç duyan çocukları arar ve bulurlar.

Luca Trapanese de bu özel insanlardan biri. İtalyan bekar baba, kızı Alba’yı 2017’de evlat edindiğinde Alba yalnızca birkaç haftalıktı.

Eşcinsel olan Trapanese, evlat edinme sürecinde bazı zorluklarla karşılaştı. Ancak bu zorluklar Luca’yı durdurmadı ve korkutmadı. Nihayet bir gün Luca, güzeller güzeli bebeği Alba ile tanıştığında Alba henüz iki aylıktı. Down sendromlu doğduğu için biyolojik ailesi tarafından terk edilmişti. 20 farklı aile, yine aynı nedenle Alba’yı evlat edinmeyi reddetmişti.

“14 yaşından beri gönüllü olarak engelli insanlarla çalışıyorum. Bunu yapacak doğru bilgiye ve tecrübeye sahip olduğumu hissettim” diyen Luca, verdiği kararın doğru olduğunu biliyordu.

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Luca yeni doğmuş bebeği kucağına aldığı ilk an doğru yaptığını hissettiğini söyleyerek “Çok korkmuştum, ama Alba’yı kucakladığım ilk an onun babası olmaya hazır olduğumu biliyordum” diyen Luca’nın hayatı artık Alba’nın etrafında şekilleniyor.

Luca kızı için “Bana mutluluk ve tatmin duygusu veriyor. Onun babası olmakla gurur duyuyorum. Kızım olmasını istemiştim” diyor.

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Alba ve Luca’nın hikayesi dünyada verilecek çok fazla sevgi ve bu sevgiye ihtiyaç duyan çok sayıda insanın olduğunu, bu insanların birbirleriyle buluşabileceğini hatırlatıyor.

Ancak Alba’nın yürekleri ısıtan evlat edinilme hikayesi, dünyada hala sevgi dolu bir yuva bulmayı bekleyen binlerce çocuk olduğunu da düşündürüyor.


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