20 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Başkan Trump hakkındaki iki azil gerekçesinin oylanarak Trump'ın görevden azledilmesi talebinin kabul edilmesinden bir gün sonra süreci aniden durduran bir adım attığını yazıyor. Gazete, Pelosi'nin siyasi risk alarak Trump'ın Senato'da yapılacak yargısı üzerinde nüfuz sahibi olmak için Trump hakkındaki suçlamaları, süreci bundan böyle devralacak olan Senato'ya göndermediğini kaydediyor. Habere göre Temsilciler Meclisi, Senato'da yapılacak duruşma sırasında savcılık görevi üstlenecek üyeleri atamadan, iki haftalık Noel tatiline girdi. Azil sürecinin Senato'daki ayağının devam etmesi için Temsilciler Meclisi'nin savcılık görevi üstlenecek üyeleri belirlemesi gerekiyor. ”Biz hazırız” diyen Pelosi, Senato'daki duruşmanın adil ve usulüne uygun şekilde yapılacağından emin olmadan, süreci devam ettirmeyeceğini söyledi. Pelosi, bu şekilde Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'a Demokrat Parti'nin duruşmayla ilgili şartlarını kabul etmesi için baskı yapmayı umuyor. Demokrat Parti'nin talepleri arasında duruşma sırasında görgü tanıklarının ifadelerine başvurmak yer alıyor. Ancak gazete, bu stratejiyi bir kumar olarak niteliyor ve Pelosi'nin duruşmanın şekli üzerinde söz sahibi olmak için süreci geciktirmesinin, azil meselesini siyasileştirdiği izlenimi yaratabileceği yorumunda bulunuyor.

New York Times bugün ayrıca dün akşam Los Angeles'ta altıncısı yapılan Demokrat Parti tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre dün akşamki tartışmada en çok öne çıkan anlar, başta Elizabeth Warren olmak üzere Demokrat başkan adaylarının Indiana eyaletindeki South Bend kentinin 37 yaşındaki Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i özellikle zenginlerden bağış alması konusunda eleştirmesi oldu. Buttigieg ise bu eleştirilere, Warren'ın kendisinden daha varlıklı olduğunu, elitlerden bağış almanın seçim kampanyasının kirlenmesi anlamına gelmediğini söyleyerek yanıt verdi. Özellikle ilk ön seçimlerin yapılacağı Iowa eyaletindeki kamuoyu yoklamalarında hızla yükselen Buttigieg, şimdiye kadar rakiplerinin eleştiri oklarına pek fazla maruz kalmamıştı. Ancak gazete, bunun dün geceden itibaren değiştiği yorumu yapıyor. Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Washington siyasetinde deneyimi olmaması nedeniyle de Buttigieg'e yüklendi. Gazete, ulusal kamuoyu yoklamalarına göre eski Başkan Joe Biden'ın yarışı halen önde götürdüğünü, Biden'ı sırayla Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve son haftalarda kampanyası ivme kazanan Pete Buttigieg'in izlediğini kaydediyor.

Washington Post ise Taleban'ın Afganistan'da ve küresel arenada nüfuz sahibi olmak için şiddete başvurmaya devam ettiğini yazıyor. Gazete, Afganistan'ın yaklaşık yarısında egemen olan Taleban'ın, düzenlediği saldırılarla, önümüzdeki aylarda gerek Amerikalı gerekse Afgan yetkililer üzerindeki baskıyı arttırmayı planladığını kaydediyor. Habere göre Taleban'ın askeri operasyonlardan sorumlu yetkilisi, kısa süre önce Batılı gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası alanda yıllardır düşman savaşçı olarak görülen örgütün meşruluk arayışı içinde olduğunu söyledi. Yetkili, ”Son 18 yıldır Afgan Hükümeti ve Amerika'yla savaştık. Mücadelemiz devam edecek. Topraklarımızı işgal ettiler. Saldırılarımız artarak sürecek,” şeklinde konuştu. Gazete, 11 Aralık'ta Bagram'da düzenlenen, iki kişinin ölümüne, 70'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının, Katar'ın başkenti Doha'daki barış görüşmelerini rayından çıkardığını hatırlatıyor. Ancak Taleban komutanları, örgütün on yıl öncesine kıyasla bugün küresel arenada daha meşru olarak kabul edilmesini, şiddetin dozunu arttırmalarına bağlıyor.