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  4. 20 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

20 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

20.12.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün yapılacak. Peki 20 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

20 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 20 Aralık 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 20 Aralık günü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

20 ARALIK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 20 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 13 ,14 ,33, 63, 88 ,70, 27 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

20 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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