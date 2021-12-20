20 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18 Aralık'ta Muğla Marmariste 3.9 büklüğünde ve 26.92 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından aktarıldı. Söz konusu deprem 02.37 sıralarında meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!





