20 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler bilgisi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından sosyal medya ve resmi internet sitelerinden paylaşılıyor. Muğla Marmaris'te 18 Aralık'ta deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
18 Aralık'ta Muğla Marmariste 3.9 büklüğünde ve 26.92 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından aktarıldı. Söz konusu deprem 02.37 sıralarında meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
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