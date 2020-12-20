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20 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

20.12.2020 19:14 | Son Güncelleme:
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20 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 316 oldu. İşte 20 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

20 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 316 oldu.

21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

20 aralık

19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Aralık) koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 195 olarak açıklanmıştı.

19 ARALIK


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