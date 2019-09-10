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20 ayrı adreste eş zamanlı tefeci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan tefeci operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

20 ayrı adreste eş zamanlı tefeci operasyonu

Bursa’da yapılan tefeci operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında arama kararı bulunan 14 şahıstan 13’ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

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