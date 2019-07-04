HABER

20 ayrı olayda 29 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde, başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda 29 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

20 ayrı olayda 29 şahıs yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde, başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda 29 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bin 329 kişinin GBT sorgulamasını yapan polis ekipleri, 12 araması bulunan şahsı yakaladı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Söz konusu denetimlerde 23 iş yeri kontrolü gerçekleştirilirken, 19’una idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 156 araç kontrol edildi, 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu; başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda toplam 29 şahıs yakalanırken, işlenen suçlarda kullanılan ikisi kurusıkı olmak üzere 3 adet tabanca ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ay çekirdeği yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandıAy çekirdeği yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı
Otomobilin çarptığı bisikletli öldüOtomobilin çarptığı bisikletli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.