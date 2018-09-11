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20 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kırşehir'de yakalanan zanlının 20 ayrı suçtan arandığı belirlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 20 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan zanlıyı Terme Caddesi'nde gözaltına aldı.

Narkotik ekipleri, gözaltına alınan H.A'nın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak", "İkametten ve iş yerinden hırsızlık" gibi 20 ayrı suçtan arandığını belirledi.

Kent merkezinde geçen hafta bir börekçide meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu belirlenen H.A'nın, iş yerinden 2 bin lira civarında para, bir dizüstü bilgisayar alarak kayıplara karıştığı tespit edildi.

İfadesi alınan şüphelinin, bilgisayarı satarak nakit paraya çevirdiğini ve diğer paralarla harcadığını söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü zanlı

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